Artemis 2 ha portato un equipaggio attorno alla Luna dopo oltre 50 anni da Apollo 17. Che differenze ci sono tra un viaggio lunare a bordo di Orion e uno sulle navicelle Apollo?

Rispetto alla navicella Apollo, che ospitava 3 astronauti fino a un massimo di 14 giorni, Orion ha il 30% in più di spazio abitabile e supporta voli con 4 astronauti fino a 21 giorni. Voli spaziali più lunghi sono permessi anche grazie a molti più comfort come una cucina per la preparazione dei pasti e un sistema efficace per gestire i rifiuti.

Apollo aveva un unico computer di volo. Orion conta 2 doppi computer ridondanti che sono 20.000 volte più veloci e dotati di una memoria 128.000 volte superiore.

Questi computer e oltre 1.200 sensori rendono Orion in grado di regolare la sua traiettoria nello spazio. Il software di Apollo si limitava al solo calcolo della traiettoria della navicella.

L’autonomia di Orion ha consentito nel 2022 la missione Artemis 1, test senza equipaggio attorno alla Luna dei sistemi della navicella: prova mai conseguita dal programma Apollo.

Orion è progettata per viaggiare ben oltre le distanze coperte dalle capsule Apollo: Artemis 2 ha portato il suo equipaggio alla distanza record di oltre 406mila km dalla Terra.

Rispetto ad Apollo, i sistemi di Orion sono aggiornati per contrastare una maggiore esposizione alle radiazioni spaziali e affrontare così viaggi anche oltre la Luna.

Vi sono differenze anche per la fase di rientro: Orion ha il più grande scudo termico al mondo, un monoblocco di circa 5 metri di diametro, mentre quello sulle capsule Apollo era di 3,9 m. Orion ha paracadute più leggeri e più efficienti delle capsule Apollo ma anche 5 airbag, e non 3, da utilizzare nello splashdown per raddrizzarsi in caso si verificasse un ammaraggio capovolto.