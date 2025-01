👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

2024 Pt5 è l’asteroide di 10 metri che alla fine dello scorso anno è stato catturato dalla gravità terrestre regalandoci una mini-luna per quasi due mesi.

Quando è stato scoperto ad agosto, si ipotizzava provenisse dalla fascia di asteroidi che si trova tra Marte e Giove. Ora, dopo accurate osservazioni, sembra invece provenire proprio dalla Luna, un grande impatto avrebbe staccato questa roccia dalla sua superficie.

2024 Pt5, infatti, è ricco di minerali di silicato, non del tipo rilevato sugli asteroidi, ma di quelli che sono stati trovati nei campioni di roccia lunare. Sembra inoltre che abbia solo qualche migliaio di anni poiché gli spettrometri non rivelano erosione spaziale e la luce riflessa corrisponde maggiormente alla roccia del nostro satellite.

Gli scienziati hanno anche escluso che possa trattarsi di spazzatura spaziale. Il suo movimento infatti suggerisce che si tratta di un oggetto più denso e pesante rispetto ai detriti.

2024 Pt5 e Kamo’oalewa, scoperto nel 2016, sono i due asteroidi individuati fino ad ora che si ritiene si siano staccati dalla Luna.

Nonostante siano oggetti near Earth, quindi vicino alla Terra e per questo costantemente monitorati, non sono pericolosi per il nostro pianeta.

Crediti video: Nasa, Esa