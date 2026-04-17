L’idea che le onde possano raccontare la storia di un pianeta sembra, a prima vista, un’intuizione poetica più che scientifica. Eppure è proprio questa la prospettiva che emerge da un nuovo studio pubblicato su Journal of Geophysical Research: Planets, in cui un gruppo di ricercatori del Mit e del Woods Hole Oceanographic Institution ha sviluppato un modello informatico capace di simulare il comportamento del moto ondoso su mondi molto diversi dalla Terra. Il software, battezzato ‘PlanetWaves’, permette di esplorare come gravità, densità dei liquidi superficiali e pressione atmosferica plasmino la formazione delle onde, rivelando scenari che sfidano l’intuizione e aprono nuove strade per comprendere l’evoluzione dei paesaggi planetari.

Il modello nasce dall’esigenza di superare i limiti degli strumenti tradizionali, pensati per gli oceani terrestri e inadatti a descrivere ambienti dominati da metano liquido, laghi di idrocarburi o superfici fuse a migliaia di gradi. In passato, gli scienziati avevano tentato di prevedere come la gravità potesse influenzare le onde su altri pianeti, ma questi approcci non riuscivano a tenere conto di variabili cruciali come la composizione dei liquidi o la loro viscosità. È proprio qui che PlanetWaves compie un salto qualitativo decisivo, perché integra simultaneamente gravità, densità, tensione superficiale e caratteristiche atmosferiche, offrendo simulazioni molto più realistiche e fisicamente coerenti.

Le applicazioni del modello rivelano un panorama sorprendente. Su Titano, dove i mari sono composti da metano ed etano liquidi e la gravità è molto più debole di quella terrestre, anche una brezza minima può generare onde alte diversi metri, con un’energia sufficiente a modellare le coste nel corso del tempo. All’opposto, su 55-Cancri e, un mondo rovente ricoperto da oceani di magma, la densità estrema dei fluidi e la gravità elevata smorzano quasi del tutto la formazione delle onde, tanto che persino venti di forza uragano produrrebbero solo leggere increspature.

L’antico Marte offre invece un caso intermedio, ma altrettanto affascinante. Le simulazioni mostrano che, miliardi di anni fa, quando il pianeta rosso ospitava laghi e mari estesi, la combinazione di una gravità più debole rispetto a quella terrestre e di un’atmosfera più densa di quella attuale avrebbe favorito onde relativamente lunghe ma poco energetiche. Non si sarebbero formati frangenti imponenti, ma ondulazioni lente e regolari, capaci però di incidere nel tempo sulla morfologia delle rive. Questo tipo di attività ondosa potrebbe aver contribuito alla formazione delle antiche linee di costa osservate dai rover e dalle sonde orbitali, fornendo indizi preziosi sulla durata e sulla stabilità dei bacini marziani e sulla dinamica dei venti del passato.

Il valore scientifico di PlanetWaves non risiede soltanto nella capacità di descrivere fenomeni lontani, ma anche nella possibilità di interpretare le tracce che questi fenomeni lasciano sulle superfici planetarie. Le onde contribuiscono all’erosione, al trasporto dei sedimenti e alla formazione di strutture costiere, diventando un indizio prezioso per ricostruire la storia climatica e geologica di un pianeta. Lo studio suggerisce che, osservando la morfologia delle coste di Titano o le antiche linee di riva marziane, sarà possibile dedurre non solo la presenza di liquidi, ma anche l’intensità dei venti e la dinamica atmosferica del passato.

L’interesse per questo modello cresce anche in vista delle future missioni di esplorazione planetaria, motivo per cui il lavoro è stato parzialmente finanziato dalla Nasa, che ha in programma, ad esempio, di raggiungere Titano con Dragonfly. Il drone dovrà operare in un ambiente dominato da mari di idrocarburi, per cui conoscere in anticipo l’altezza e la frequenza delle onde potrebbe rivelarsi fondamentale per garantire la sicurezza delle fasi di discesa, atterraggio e volo. Le simulazioni sugli esopianeti estremi, allo stesso tempo, offrono un banco di prova unico per comprendere come la fisica dei fluidi si comporti in condizioni che non possono essere replicate in laboratorio, ampliando la nostra capacità di leggere e interpretare mondi lontani.

Immagine in alto: confronto tra le piccole increspature create da un vento leggero sulla superficie di un lago terrestre (a destra) e le onde che lo stesso vento creerebbe su Titano. In queste rappresentazioni, il marcatore è misurato in metri. Crediti: per gentile concessione dei ricercatori dello studio.

Vedi il video che mostra come lo stesso vento debole sulla Terra (a destra) possa generare onde alte tre metri su Titano, la luna più grande di Saturno (a sinistra):