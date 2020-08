Ogni nuova avventura inizia con un passo e il balzo di Starship SN5 ha posto un’importante pietra miliare sulla strada che porta alla conquista umana della Luna e di Marte.

Il test svoltosi lo scorso 4 agosto, presso lo stabilimento di SpaceX a Boca Chica, in Texas, ha visto SN5 alzarsi in volo, come un saltello, hop in gergo, alla quota di 150 metri. Nel video qui sotto, diffuso dalla compagnia di Elon Musk, il prototipo si è sollevato dalla base di lancio, spinto dal singolo motore Raptor, che a regime diventeranno sei, e ha fluttuato nell’aria prima di riposarsi a terra, poggiandosi sulle gambe di atterraggio. Tra le grandi nubi di fumo è volato qualche detrito ma questo sembra non aver influenzato il test.

Dopo una lunga serie di ritardi e fallimenti, che hanno visto anche l’esplosione dei precedenti prototipi, il volo di SN5 è finalmente stato un successo. «Marte sembra reale», ha spiegato Elon Musk, che qualche giorno fa dopo il successo del rientro della missione Demo-2, aveva commetato così: «Andremo sulla Luna, avremo una base sulla Luna, manderemo le persone su Marte e renderemo la vita multi-planetaria. Questo giorno annuncia una nuova era di esplorazione dello spazio».

SpaceX prevede ancora prove di volo fino ai 150 metri di quota, per poi giungere al passo successivo dove Starship SN5 arriverà a una altezza di 20 chilometri dal suolo.