La Luna dei sognatori, dei viaggiatori, dei poeti, dei visionari ma anche la Luna degli scienziati, degli esploratori, degli astronauti. “Luna, dal sogno all’esplorazione” edito da Apogeo, con la prefazione di Adrian West, è un’opera articolata in otto capitoli, suddivisi in 255 pagine che accompagna il lettore a immergersi in un racconto documentato su tutto quanto c’è da sapere sulla “Compagna della Terra”.

Un volume che merita davvero di essere definito “prezioso”, che svela i “segreti” della formazione, della geologia e della sua attuale morfologia e anche le osservazioni degli uomini preistorici per i quali la Luna era il loro orologio naturale. Una Luna che resta incollata alla sua orbita e che per questo ci mostra, nelle sue fasi, sempre lo stesso volto, lasciando alla nostra immaginazione il lato nascosto. Si legge poi di come i poeti l’abbiano decantata nel corso dei secoli, immaginando un viaggio verso Selene all’interno di un cannone o con le ampolle piene di rugiada legate alla cintura che, evaporando, sollevava il protagonista in un fantasmagorico viaggio. Ma anche una Luna “attrice” del grande schermo, a cominciare da Georges Melies che in “Le voyage dans la Lune” del 1902 la colpisce in un fantasioso occhio con un’astronave.

Grande parte del libro poi è dedicata alla reale esplorazione che ha visto impegnate, in una gara alla sua conquista le grandi potenze nella seconda metà del secolo scorso. La prima passeggiata sulla sua superficie nell’estate del 1969, con la missione Apollo 11, incollò davanti alle televisioni l’intera umanità ad eccezione di poche nazioni che non ammettevano la conquista da parte degli Stati Uniti. Non manca uno sguardo verso il futuro ed il ritorno delle donne e degli uomini sul nostro satellite per una presenza con insediamenti a lungo termine. Progetti cinesi, indiani ma soprattutto quelli americani con la Nasa che nel programma Artemis (Artemide era, nella mitologia greca, la sorella gemella di Apollo, personificazione della luce lunare, simbolo di mistero, femminilità e ciclicità) ha visto l’accordo di decine di Paesi, tra i quali l’Italia che si sta impegnando in diversi progetti di alto valore tecnologico. Un libro piacevole, quindi, non solo per i cultori della materia ma anche per chi è attratto dalle molte curiosità descritte in questa opera sull’astro satellite del pianeta che ci ospita. In fondo, chi non ha mai subito il fascino e l’incanto di una Luna piena alta nel cielo? E in “Luna, dal sogno all’esplorazione” troverà molte risposte al proprio desiderio di conoscerla a fondo.

“Luna, dal sogno all’esplorazione” – Autori vari

Apogeo 2025, euro 35,00, pagine 255