A caccia di esopianeti in diretta Facebook. Il prossimo Appuntamento con la scienza si terrà Sabato 16 maggio, alle ore 12,00, in diretta sulla pagina Facebook delle Biblioteche di Roma, e avrà per tema la ricerca dei pianeti orbitanti attorno a una stella diversa dal Sole.

Nel 2019 l’Accademia reale svedese delle scienze ha assegnato Il premio Nobel per la fisica a Michel Mayor e Didier Queloz, due planetologi che hanno cambiato la nostra immagine dell’Universo. Il merito è quello di aver aperto la strada ad una nuova visione dell’Universo con la scoperta di un esopianeta in orbita attorno a una stella di tipo solare. La rivelazione, con l’avvistamento del gigante gassoso 51 Pegasi b in orbita intorno alla stella 51 Pegasi, ha decretato la fine dell’unicità del nostro Sistema solare. Ma come si trovano i mondi extrasolari?

Ne parleremo con Mario Salatti, Program manager di Asi per i programmi Cheops e Plato, e Lucio Angelo Antonelli, Direttore dell’Osservatorio astronomico di Roma Inaf. L’incontro, a cura dell’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con le Biblioteche di Roma, si inquadra nel Progetto Eureka nel Festival delle Scienze di Roma National Geographic. Le informazioni sull’evento sono disponibili qui.