Il satellite Sentinel-1D di Copernicus ha rilasciato le sue prime immagini mostrando i ghiacciai dell’Antartide, la punta del Sud America e Brema.

Lanciato il 4 novembre e ora in collaudo le sue prime immagini sono arrivate al Centro Spaziale di e-GEOS a Matera in tempo record: entro 50 ore dal lancio.

Sentinel-1 è la prima delle 6 famiglie di satelliti a supporto del programma Copernicus dell’Unione Europea per l’Osservazione della Terra.

Sentinel-1D sostituirà a breve Sentinel-1A, capostipite del programma Copernicus lanciato nel 2014 e seguito da Sentinel-1B, sostituito per guasto da Sentinel-1C nel 2024.

Ogni satellite Sentinel-1 è costruito sulla piattaforma satellitare Prima sviluppata da Thales Alenia Space per l’Agenzia Spaziale Italiana.

Un radar ad apertura sintetica in banda C permette a ciascun Sentinel-1 di fornire immagini della superficie terrestre in ogni condizione atmosferica, giorno e notte.

La missione monitora il ghiaccio artico l’attività vulcanica, la deforestazione, il traffico marittimo, le zone sismiche e supporta i soccorsi nelle emergenze.

Guarda qui sotto il video di Asi Tv su tutta la flotta delle sentinelle del programma Copernicus.