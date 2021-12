Le osservazioni di Galileo e Copernico, la radioastronomia, i telescopi in orbita, i neutrini, i buchi neri: sono questi alcuni degli argomenti affrontati in “Sidereus Nuncius 2.0 – I messaggeri celesti della nuova astronomia”, volume che ripercorre la storia della ricerca astronomica e delle sue conquiste curato dall’astrofisica Patrizia Caraveo, che si è particolarmente dedicata allo studio delle stelle di neutroni ed è sempre stata in prima linea nella promozione e nella divulgazione della scienza. Il volume, uscito a novembre scorso, è stato pubblicato nella collana ‘Scienza e filosofia’ di Mondadori Università.

L’opera, dopo una breve introduzione in cui l’autrice fornisce le coordinate del suo lavoro e della sua ispirazione, intraprende la trattazione dei messaggeri celesti. Grazie alle nuove scoperte, infatti, sarebbe riduttivo parlare semplicemente di un solo ‘sidereus nuncius’: nell’esplorazione delle vastità dello spazio, alla luce si sono affiancati altri portatori di messaggi – come ad esempio i raggi cosmici, i neutrini e i lampi gamma – che hanno reso necessaria un’attualizzazione del concetto del celebre trattato di Galileo.

Il testo tratta in maniera approfondita la scoperta dei nuovi messaggeri fino ai recenti sviluppi dell’astronomia gravitazionale, passando per buchi neri e supernove; è ben documentato anche dal punto di vista storico, con immagini e diagrammi che, sebbene in bianco e nero, aiutano ad orientarsi in ogni capitolo, rendendo il libro particolarmente adatto per chi deve affrontare ricerche e approfondimenti specifici. Di particolare rilievo, nelle conclusioni, il richiamo alle applicazioni di uso quotidiano che derivano da studi così complessi e che facilitano e migliorano la vita delle collettività.

Nonostante l’argomento prettamente tecnico, “Sidereus Nuncius 2.0” presenta uno stile chiaro e scorrevole ed è una lettura resa molto coinvolgente dalla lunga ed appassionata attività di ricerca che emerge da ogni capitolo.