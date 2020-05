NGC 3583 è una galassia a spirale barrata che si trova a 98 milioni di anni luce dalla Via Lattea, catturata in questa immagine dal telescopio spaziale Hubble di Nasa/Esa. Per galassia a spirale barrata si intende una galassia che ha due prolungamenti di stelle che partono dal suo centro e che nell’insieme formano una ‘barra’, dalle cui estremità iniziano le braccia della spirale che si snodano poi nell’universo.

Al suo interno sono state rilevate due esplosioni di supernove, una nel 1975 e una nel 2015. Ci sono differenti modi per la formazione delle supernove, nel caso della galassia NGC 3583 le due esplosioni si sono evolute da due sistemi stellari binari indipendenti in cui il residuo stellare di una stella simile al Sole, una nana bianca, ha raccolto il materiale della sua compagna. Nutrendosi della sua vicina, la nana bianca ha raggiunto una massa massima prima di collassare al suo interno e poi esplodere all’esterno in una brillante supernova.

Anche se nell’immagine non è chiaramente osservabile, non possiamo che sorprenderci della spettacolare simmetria di questa galassia.