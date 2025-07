👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Lanciata il 29 aprile 2025 la missione Biomass di Esa per il monitoraggio delle foreste ha diffuso le sue prime immagini.

Tra i suoi primi soggetti vi sono la deforestazione in Bolivia, la foresta amazzonica brasiliana e una foresta pluviale in Indonesia.

Biomass porta nello spazio il primo radar ad apertura sintetica in banda P in grado di penetrare nuvole e chiome e misurare così la biomassa legnosa.

La missione determinerà in tal modo quanto carbonio viene stoccato nelle foreste del mondo oltre alla perdita di habitat e biodiversità.

Ancora in fase di messa in servizio le prime immagini confermano che Biomass sta operando come previsto promettendo un salto rivoluzionario.

Biomass è in grado anche di mappare la geologia del sottosuolo nei deserti nelle strutture delle calotte glaciali e nella topografia del suolo forestale.