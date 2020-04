Compie 30 anni il telescopio spaziale per antonomasia. Nato per studiare i luoghi di formazione stellare, oggi viene impiegato anche nella caccia agli esopianeti e affiancherà quello che è stato definito il suo successore, il James Webb Space Telescope, una volta che sarà lanciato in orbita.

In questa puntata vi racconteremo tutto quello che c’è da sapere sui due pilastri dell’osservazione spaziale insieme a Piero Benvenuti, professore emerito di astrofisica all’Università di Padova e Adriano Fontana, astronomo dell’Istituto nazionale di astrofisica.

Conducono Ilaria Marciano e Manuela Proietti

Venerdì 24 aprile ore 12.00

La diretta su Facebook e Youtube