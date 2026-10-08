La Nasa sta valutando l’impiego di una versione semplificata della tuta spaziale AxEmu, sviluppata da Axiom Space per le missioni del programma Artemis. L’obiettivo della modifica è accelerare i tempi di sviluppo ed evitare che eventuali ritardi nella consegna delle tute possano rallentare il ritorno degli astronauti sulla Luna.

La nuova configurazione è stata denominata Sortie e manterrebbe tutte le funzionalità necessarie per svolgere le prime missioni con allunaggio, rinunciando solo ad alcune caratteristiche della versione completa. Non sono quindi previste modifiche sostanziali al progetto generale, ma si punta a una riduzione del numero di alcuni componenti e un adeguamento dei requisiti di certificazione.

La decisione definitiva della Nasa è attesa nelle prossime settimane, o nei prossimi mesi.

Nel frattempo, Axiom Space sta continuando a sviluppare la versione completa della tuta, che nel 2027 sarà sottoposta a test di collaudo sulla Stazione spaziale Internazionale, compresa un’attività extraveicolare. Il programma della prova generale prevede infatti l’uscita di due astronauti: uno con la nuova tuta Axiom e l’altro con una tuta tradizionale della Nasa.

Al progetto della AxEmu sta collaborando anche Prada, la casa di moda italiana, che ha contribuito al design e allo sviluppo dell’indumento interno della tuta, il cui compito è assicurare il corretto raffreddamento e ventilazione del corpo dell’astronauta.

CREDITS: Axiom Space, Prada, Nasa

MUSIC: The Ghost Ships from Planet X – Tokyorifft

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