Anche Artemis veste Prada. Insieme ad Axiom Space, la casa di moda italiana ha presentato il Liquid Cooling and Ventilation Garment (Lcvg), l’indumento che gli astronauti indosseranno sotto la tuta spaziale AxEMU, disegnata per le future missioni lunari della Nasa.

Dallo scollo a V alle maniche con foro per il pollice, passando per i pantaloni con staffa, i tubi dall’aspetto futuristico e l’inconfondibile banda rossa di Prada, il capo risulta senza dubbio elegante. Il suo valore, però, va ben oltre l’estetica: si tratta infatti di un dispositivo di sicurezza essenziale per le attività che gli astronauti condurranno sulla superficie lunare.

Lcvg è progettato per regolare la temperatura corporea e supportare la respirazione durante le passeggiate spaziali. Una rete di tubi attraversata da un liquido refrigerante aiuta a dissipare il calore generato dal corpo, mentre un sistema separato convoglia aria verso il volto dell’astronauta e poi attorno al corpo, contribuendo alla gestione dell’anidride carbonica espirata e fornendo ossigeno durante l’inspirazione.

Le nuove tute destinate all’esplorazione della Luna introducono miglioramenti significativi rispetto a quelle del programma Apollo. Grazie a materiali avanzati e a una progettazione innovativa, mantengono una ventilazione più efficace e un migliore controllo termico, garantendo inoltre maggiore comfort durante le attività extraveicolari che possono durare fino a otto ore.

Questa tecnologia accompagnerà e proteggerà gli astronauti della missione Artemis 4 che esploreranno il Polo Sud lunare, affrontando condizioni ambientali estreme e forti escursioni termiche.