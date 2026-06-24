Frammenti di ghiaccio marino alla deriva si fanno notare vicino alle isole Saint Lawrence e Nunivak, al largo dell’Alaska, mentre le acque dai colori vivaci intorno al delta dello Yukon annunciano l’arrivo del solstizio d’estate. Queste immagini sono state catturate il 3 giugno 2026 dallo strumento Modis a bordo del satellite Terra della Nasa. Con l’inizio di giugno, la stagione estiva ha iniziato a trasformare il paesaggio del Mare di Bering, al largo delle coste dell’Alaska, regalando uno spettacolo visivo che si può ammirare dallo spazio.

Le immagini, ottenute dallo strumento Modis (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) del satellite Terra della Nasa, mostrano frammenti di ghiaccio marino che si disgregano lungo le coste delle isole vulcaniche di Saint Lawrence e Nunivak. Nel frattempo, i fiumi, gonfi per lo scioglimento delle nevi, riversano in mare sedimenti e materiale organico, tingendo di bruno le acque intorno al delta dello Yukon. Questo fenomeno stagionale, che si ripete ogni anno con l’aumento delle temperature, segna l’inizio del disgelo estivo e ha un impatto profondo sull’ecosistema artico.

Le immagini catturate dallo strumento Modis offrono due prospettive interessanti. Nella visione a colori naturali, le isole vulcaniche di Saint Lawrence e Nunivak, parzialmente coperte di neve, emergono tra i vortici di ghiaccio alla deriva. I frammenti più piccoli di banchisa creano schemi vorticosi complessi, spinti dai venti e dalle correnti marine, nel loro ultimo viaggio prima di sciogliersi completamente. Dall’altra parte, la visione a falsi colori mette in risalto dettagli del paesaggio che sfuggono all’occhio umano: la tundra e la vegetazione palustre brillano di verde, mentre i fiumi liberi dai ghiacci e i laghi termocarsici si tingono di blu scuro, creando un contrasto netto con il blu chiaro della neve e del ghiaccio residuo.

Lungo la costa dell’Alaska, le acque si tingono di un suggestivo color bruno. Questo fenomeno è il risultato di una combinazione di sedimenti sospesi e materia organica colorata, portata dal fiume Yukon che si riversa in un ampio delta ramificato. Gli esperti della Nasa sottolineano che, in questa zona, le concentrazioni di sedimenti tendono ad aumentare tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, a causa della rottura dei ghiacci fluviali e del deflusso causato dallo scioglimento delle nevi e dalle piogge primaverili.

Monitorare queste dinamiche stagionali è importante per capire la salute delle regioni polari, ecosistemi delicati messi a dura prova dalla crisi climatica. I dati raccolti dal satellite Terra, insieme ad altri strumenti spaziali, rivelano un trend allarmante per i ghiacci marini artici. I satelliti Terra e IceSat-2 della Nasa hanno registrato, a marzo 2026, un’estensione della calotta glaciale artica di 14,29 milioni di chilometri quadrati, uno dei valori più bassi dal 1979.

A questo record negativo hanno contribuito in modo significativo le dinamiche osservate nel Mare di Barents e nel Mare di Okhotsk, influenzate rispettivamente dalla circolazione atmosferica su larga scala e dalle condizioni meteorologiche locali.

Per migliorare ulteriormente il monitoraggio di questi fragili ecosistemi, la comunità scientifica internazionale sta lavorando su nuove tecnologie. L’Agenzia Spaziale Europea, attraverso il programma Copernicus, sta attualmente testando nell’Artico canadese dei sensori per tre nuove missioni satellitari (Cimr, Cristal e Rose-L). Questi strumenti all’avanguardia, sviluppati anche grazie alla collaborazione con esperti della Nasa, si affiancheranno ai satelliti esistenti per fornire dati ancora più accurati sulle condizioni del ghiaccio marino, in particolare del ghiaccio del primo anno, e sul suo impatto sul clima globale.

In definitiva, le suggestive immagini catturate dallo spazio, non rappresentano solo un ritratto stagionale, ma un monito visibile dei rapidi cambiamenti che stanno ridefinendo l’Artico. L’integrazione delle future missioni satellitari europee con i dati storici raccolti da strumenti come Modis sarà fondamentale per comprendere appieno queste complesse dinamiche. Solo attraverso un monitoraggio continuo e una solida cooperazione internazionale sarà possibile sviluppare strategie efficaci per mitigare gli effetti della crisi climatica e proteggere uno degli ecosistemi più vulnerabili e cruciali del nostro pianeta.

Immagine in alto: frammenti di ghiaccio marino alla deriva vicino alle isole Saint Lawrence e Nunivak, al largo dell’Alaska, con le acque brune del delta dello Yukon lungo la costa continentale. Immagine a colori naturale acquisita dallo strumento MODIS a bordo del satellite Terra della Nasa il 3 giugno 2026.

Crediti: Nasa Earth Observatory / Michala Garrison, utilizzando dati Modis di Nasa Eosdis Lance e Gibs / Worldview