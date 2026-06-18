Vento in poppa per Ariane 6, che ieri ha spiccato il volo dallo spazioporto europeo di Kourou (Guyana francese), accompagnando nello spazio 36 satelliti della costellazione a banda larga Amazon Leo.

Il lancio è avvenuto alle 14:21 (ora italiana) e il rilascio dei satelliti in orbita terrestre bassa è iniziato 1 ora e 26 minuti dopo la partenza. Il volo, denominato VA269, ha visto Ariane 6 nella sua configurazione a 4 booster che in questo caso sono stati potenziati: infatti, il lancio ha segnato il debutto del motore a propellente solido P160C. Questo tipo di motore, nato dall’evoluzione del precedente P120C, è alto 14,5 metri e ha una maggiore capacità di carico che si è tradotta in 156 tonnellate di propellente (ovvero 14 in più) per ogni serbatoio.

I booster dotati del P160C, a seconda dell’orbita, possono incrementare le prestazioni di Ariane 6 anche del 10-15%. Grazie a questi motori, il volo di Ariane 6 ha stabilito un nuovo primato: il maggior carico trasportato nello spazio da un lanciatore europeo in un’unica missione. In precedenza, il record era detenuto da Ariane 5, che nel 2013 aveva portato nello spazio la capsula Atv-Albert Einstein contenente 20 tonnellate di materiali per la Stazione Spaziale Internazionale.

Si è trattato, inoltre, del terzo lancio per Ariane 6 nel 2026; anche i precedenti erano stati effettuati per Amazon, che complessivamente ne ha prenotati 18 ad Arianespace, il fornitore dei servizi di lancio. Nello specifico, il volo dello scorso febbraio aveva rappresentato il debutto per la versione di Ariane 6 a 4 booster.

Il P160C ‘parla’ anche italiano: il motore, infatti, è stato sviluppato dalla joint venture Europropulsion, nell’ambito di un contratto con ArianeGroup e l’italiana Avio che stanno lavorando ai sistemi di lancio di Ariane 6 e Vega per l’Esa. La struttura del motore è realizzata in Italia, mentre le altre componenti sono state costruite in Francia e in Norvegia. Nel complesso, Ariane 6 è il risultato di una collaborazione industriale che coinvolge 13 Paesi europei, Italia compresa, con ArianeGroup come primo contraente e l’Esa nel ruolo di coordinamento del programma.

In alto: il lancio di Ariane 6 (Crediti: Esa, S. Corvaja)

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