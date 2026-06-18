Nuove immagini catturate dalla sonda Mars Express dell’Agenzia Spaziale Europea offrono uno sguardo su uno dei fenomeni atmosferici più dinamici del Pianeta Rosso: i diavoli di polvere. Simili ai piccoli mulinelli osservabili nei deserti terrestri, questi vortici su Marte raggiungono dimensioni impressionanti, arrivando fino a otto chilometri di altezza e spostandosi per lunghe distanze a velocità che possono toccare i 45 metri al secondo. Trasportano la polvere attraverso l’intero pianeta, influenzandone il clima e l’aspetto della superficie.

La High Resolution Stereo Camera di Mars Express ne ha individuati oltre 30 nella regione di Mamers Valles, un vasto sistema di canyon e vallate che si estende per circa 1000 chilometri tra gli antichi altopiani meridionali e le pianure settentrionali di Marte. Le immagini permettono di localizzare con precisione gli elementi in movimento, di calcolarne direzione e velocità e, allo stesso tempo, di osservare il complesso paesaggio della regione.

Mamers Valles risale a circa 3,8 miliardi di anni fa, in un periodo cruciale della storia marziana, quando il pianeta da un ambiente più caldo e umido diventava quello freddo e arido che conosciamo oggi. L’area conserva canyon profondi, pareti rocciose e antichi ghiacciai ricoperti di detriti che raccontano una storia in cui acqua, ghiaccio e forse anche lava hanno modellato il territorio nel corso di miliardi di anni.