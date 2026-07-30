Parte dalle pendici dell’Etna. Il viaggio dell’Italia verso la luna Si è conclusa qui con successo la campagna di test di Etna, il rover sviluppato nell’ambito del programma Universal Black Motion System, coordinato e finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato da una cordata di imprese guidata da Thales Alenia Space Italia insieme a Leonardo IIT Altec al Politecnico di Torino e Volta Structural Energy

Giuseppe D’Amore

Responsabile ASI Settore Progetti di Sviluppo Tecnologico

«Grazie alla collaborazione con le istituzioni, al Parco Etna e a tutti i Comuni coinvolti, abbiamo avuto la possibilità di testare queste tecnologie all’interno del Parco Etna.

Uno scenario unico a livello europeo, se non mondiale, ci dà la possibilità di analizzare il comportamento delle tecnologie realizzate grazie ad Etna, all’interno di uno scenario che rappresenta ciò che il rover incontrerà laddove un domani venga utilizzato in missioni di esplorazione sulla Luna»

Ma perché proprio l’Etna? Per le sue colate laviche, i pendii irregolari e il terreno accidentato che riproducono alcune delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla superficie lunare?

Patrick Roncagliolo

Ingegnere di Sistema Dipartimento di Robotica Thales Alenia Space Italia

«È qui che vengono messe alla prova tecnologie fondamentali come la navigazione autonoma, la mobilità e il controllo intelligente. Siccome il veicolo è dotato di sospensioni attive, è in grado non solo di adattarsi a quella che è la conformazione del terreno a mano a mano che avanza alzarsi, abbassarsi, cambiare il suo roll e il suo pitch, ovvero i suoi angoli di assetto.

Questo può servire per superare una situazione molto particolare di difficoltà per determinati payload, determinati strumenti che magari hanno bisogno di un appuntamento specifico. Quindi il rover è in grado di soddisfare questi requisiti e utilizzare intelligentemente le sue sospensioni. Un’altra funzione molto utile è la gestione della trazione e quindi della pressione, che viene esercitata a terra da ciascuna delle quattro ruote in ogni momento del suo movimento.

Noi di Thales Alenia Space siamo estremamente soddisfatti dell’esito e dei risultati che abbiamo raccolto di questa campagna di test. Costruendo questo veicolo e testando in questo tipo di ambiente, stiamo supportando attivamente ASI nello sviluppo e nella maturazione delle tecnologie che saranno fondamentali per l’esplorazione lunare degli anni a venire».

L’obiettivo è ambizioso sviluppare i rover che un giorno supporteranno gli astronauti sulla superficie della Luna, trasportando strumenti scientifici e operando anche in completa autonomia.

Dalle pendici dell’Etna. Prende dunque forma il futuro dell’esplorazione lunare, un futuro in cui ricerca, industria e istituzioni lavorano insieme per portare l’innovazione italiana sempre più lontano.

Crediti: Asi

Musiche – Mars Mission – The Mountain