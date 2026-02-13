👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Ha spiccato il volo con successo alle 17:45 del 12 febbraio dallo spazioporto europeo di Kourou (Guyana francese), dimostrando tutta la sua potenza in una versione nuova: il protagonista del lancio è il vettore Ariane 6, che per la prima volta ha adottato la configurazione a quattro booster.

Ariane 6 ha portato nello spazio 32 satelliti della costellazione ‘Leo’ di Amazon, potendo contare su due motori in più che ne hanno raddoppiato le prestazioni: con la spinta di 4 booster, il lanciatore può portare in orbita bassa terrestre un carico utile di circa 21,6 tonnellate ovvero più del doppio rispetto alla versione con due booster. Il lanciatore, infatti, può essere adattato a seconda della missione sia per quanto riguarda il numero dei motori, sia per quanto riguarda la lunghezza della carenatura.

Il razzo è il risultato di una collaborazione industriale che coinvolge 13 Paesi europei, tra cui l’Italia, con ArianeGroup come primo contraente e l’Esa nel ruolo di coordinamento del programma.

In alto: il lancio (Crediti: Esa/M. Pédoussaut)

