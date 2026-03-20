È il 16 marzo 1966 quando la missione Gemini 8 di Nasa realizza il primo storico aggancio tra due veicoli spaziali in orbita. I due veicoli protagonisti sono la navicella Gemini 8, pilotata da Neil Armstrong e David Scott, e l’Agena Target Vehicle.

Nelle 6 ore successive al decollo Gemini 8 completa le manovre di rendezvous con il proprio target fino a distanza e allineamento attesi. Dopo le ultime manovre correttive, in circa mezz’ora la capsula si avvicina e si aggancia meccanicamente al bersaglio realizzando il primo docking nello spazio.

Dopo il docking, i due veicoli agganciati cominciano tuttavia a oscillare: Gemini 8 viene quindi sganciata ma un rollio imprevisto la porta a ruotare sempre più velocemente. Raggiunta una rotazione di un giro al secondo l’equipaggio riesce a stabilizzare la capsula prendendone il controllo per poi rientrare a Terra salvi e con il 1° docking di successo.