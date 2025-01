👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Liftoff da manuale per il Lunar Gnss Receiver Experiment (Lugre), partito a bordo del razzo Falcon 9 di Space X il 15 gennaio alle ore 7:11 del mattino, dalla base Nasa di Cape Canaveral.

Lugre, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa, è stato sviluppato dall’azienda italiana Qascom con il supporto scientifico del Politecnico di Torino.

Soddisfazione per l’avvio della missione è stato espresso dal presidente dell’ASI Teodoro Valente e dal Ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso.

Il ricevitore, che viaggia a bordo del lander Blue Ghost della società Firefly, è concepito per testare l’uso dei segnali del sistema globale GNSS per la navigazione, il posizionamento e la sincronizzazione sulla superficie lunare. Dopo circa 10 ore dal lancio, il lander è stato orientato verso la Terra, Lugre è stato acceso e sono stati ricevuti i primi dati utili per la valutazione della performance del ricevitore. La missione Lugre rappresenta un passo decisivo per le prossime missioni lunari e per il programma Artemis, che vede una notevole partecipazione del nostro Paese.

Crediti foto: SpaceX