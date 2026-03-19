Noi lo vediamo ogni giorno, ma da una distanza di 150 milioni di chilometri. Ed è proprio per studiarlo da vicino che Parker Solar Probe continua a spingersi dove nessun veicolo era mai arrivato prima.

L’11 marzo la sonda della Nasa ha completato il suo 27esimo passaggio ravvicinato del Sole, eguagliando nuovamente due record: quello di distanza, spingendosi fino a poco più di 6 milioni di chilometri dalla superficie solare, e quello di velocità sfrecciando a 687mila chilometri orari nell’atmosfera del Sole, confermandosi così l’oggetto più veloce mai costruito dall’uomo.

Durante questi sorvoli, Parker attraversa la corona – la parte più esterna dell’atmosfera della nostra stella – analizzandone i cambiamenti durante il ciclo solare, il periodo di 11 anni lungo il quale l’attività solare oscilla da un minimo a un massimo solare e viceversa.

Con una traiettoria ellittica, la sonda sta ora gradualmente orbitando vicino alla superficie del Sole per raccogliere dati e misurazioni sull’attività e sul vento solare: un flusso continuo di particelle elettricamente cariche che il Sole emette in tutte le direzioni e che si diffonde attraverso l’intero Sistema Solare. Quando raggiunge il nostro pianeta, questo vento viene in gran parte deviato dal campo magnetico terrestre, che ci protegge. Ma, durante le fasi più intense, alcune particelle riescono a penetrare la magnetosfera dando origine alle spettacolari aurore polari.

Le osservazioni di Parker sono fondamentali anche per risalire all’origine di eventi più violenti, come le espulsioni di massa coronale e i brillamenti solari, responsabili della cosiddetta meteorologia spaziale e in grado di influenzare le tecnologie satellitari e le attività umane sulla Terra.

Lanciata nel 2018, Parker sta seguendo da vicino l’evoluzione del ciclo solare attuale, osservando il Sole passare da una fase di quiete al suo picco più intenso, raggiunto nel 2024. I suoi 27 incontri con la nostra stella raccontano questo cambiamento nel tempo e forniscono preziose informazioni sui meccanismi che ne regolano il funzionamento.