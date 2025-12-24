👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Ha puntato il suo sguardo sulla moltitudine di oggetti celesti che popolano la Via Lattea, per scoprire come si sia evoluto l’Universo e quanto siano comuni gli ingredienti per lo sviluppo della vita: l’esploratore in questione è Spherex (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer), telescopio spaziale della Nasa che ha completato la sua prima mappa a infrarossi dell’intero cielo, utilizzando una gamma di 102 colori.

Spherex, selezionato nell’ambito di un bando dell’Explorers Program della Nasa, è stato lanciato lo scorso 12 marzo a bordo di un Falcon9 di SpaceX; la mappa è stata realizzata con le osservazioni effettuate tra maggio e dicembre 2025.

I colori nell’infrarosso non sono percepibili dall’occhio umano, ma nell’immagine principale della mappa (in alto), sono stati rappresentati in colori visibili. Nella foto predominano le tinte emesse dall’idrogeno caldo (in blu) e dalla polvere cosmica (in rosso); sono presenti anche altri colori (blu, verde e bianco), selezionati per mettere in rilievo le stelle. La fascia luminosa che taglia il centro dell’immagine è la Via Lattea, mentre i punti scintillanti che si scorgono ai suoi lati sono altre galassie.

La Nasa ha realizzato altre due foto che evidenziano degli elementi specifici nella mappa. Nella foto A (prima in basso) sono state messe in risalto le lunghezze d’onda della luce emessa dai milioni di stelle e galassie che Spherex è in grado di osservare; nella foto B (seconda in basso), invece, sono state evidenziate le lunghezze d’onda emesse dalle nubi costituite da un tipo di polvere cosmica nota come idrocarburi policiclici aromatici (in rosso) e dalle bolle di idrogeno (in blu). Le immagini sono state poi utilizzate per realizzare un filmato che mostra il vero aspetto tridimensionale della mappatura svolta dal telescopio.

L’analisi scientifica dei dati di Spherex viene svolta da un team di scienziati appartenenti a istituzioni di ricerca degli Stati Uniti, della Corea del Sud e di Taiwan. I dati saranno poi disponibili al pubblico tramite un apposito archivio.

Video qui sopra: il filmato della mappatura tridimensionale ottenuta dalle immagini di Spherex.

Immagine in alto: la mappa completa di Spherex (Crediti: Nasa/Jpl-Caltech)

In basso: le foto A e B (stessi crediti)