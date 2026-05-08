Cresce la costellazione italiana Iride, programma di osservazione della Terra promosso dal Governo italiano e coordinato da Esa col supporto di Asi.

Il 3 maggio sono stati lanciati dalla base di Vandenberg in California altri 7 sette satelliti Heo di Argotec a bordo di un Falcon 9 di SpaceX.

Salgono a 31 i satelliti di Iride in orbita: 16 satelliti Eaglet II di Ohb Italia e 15 satelliti Heo realizzati da Argotec, tutti con tecnologia ottica multispettrale.

Basata su diverse tecnologie, Iride fornirà dati geospaziali a enti pubblici per monitorare ambiente, clima, suolo, risorse idriche e per la protezione civile.

Inaugurata con il lancio a inizio 2025 del precursore Pathfinder Hawk Heo, Iride prevede 6 costellazioni e 68 satelliti da dispiegare in totale entro il 2028.

Ad oggi, la famiglia di satelliti Heo ha registrato oltre 1.700 immagini coprendo 9 milioni di km² della Terra, 30 volte la superficie dell’Italia.