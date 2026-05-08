La capacità di discriminare l’origine delle perturbazioni ionosferiche è oggi uno dei nodi più critici nella modellazione dell’ambiente geospaziale. Le variazioni del plasma e dei campi elettrici ed elettromagnetici registrate in quota possono infatti derivare da processi fisicamente distinti – dall’interazione vento solare‑magnetosfera alle onde atmosferiche generate da eruzioni o terremoti – ma producono firme osservabili sorprendentemente simili. Questa sovrapposizione introduce incertezza nei modelli di space weather e limita l’affidabilità dei sistemi di allerta per le infrastrutture tecnologiche. È in questo scenario complesso che si inserisce Swarm‑Aware, il nuovo progetto dell’Esa presentato in questi giorni alla General Assembly dell’European Geosciences Union a Vienna, dedicato a un obiettivo tanto tecnico quanto strategico: distinguere con affidabilità le perturbazioni ionosferiche generate da eventi naturali da quelle prodotte dallo space weather.

La sfida nasce dalla estrema sensibilità della ionosfera a eventi come eruzioni vulcaniche, terremoti, onde atmosferiche, variazioni della densità dell’aria, ma anche dall’interazione tra vento solare, magnetosfera e campo geomagnetico. A un satellite che osserva dall’alto, queste perturbazioni possono apparire simili perché producono variazioni comparabili nella densità del plasma, nei campi elettrici e nelle correnti ionosferiche. Eppure la loro origine è completamente diversa e, soprattutto, hanno implicazioni molto differenti per i sistemi tecnologici che dipendono dalla stabilità della ionosfera, dai segnali di navigazione satellitare alle comunicazioni aeronautiche.

Il rischio è duplice: scambiare per un disturbo geomagnetico un segnale generato da un evento naturale, oppure ignorare un segnale di space weather interpretandolo come un fenomeno atmosferico. Nel primo caso si generano falsi allarmi; nel secondo si perde la capacità di anticipare eventi potenzialmente dannosi per infrastrutture critiche. L’eruzione del vulcano Hunga Tonga nel 2022 ha mostrato con chiarezza quanto la distinzione sia delicata: l’onda atmosferica generata dall’esplosione ha raggiunto la ionosfera e prodotto variazioni misurabili del campo elettrico e magnetico, registrate dai magnetometri della missione Swarm anche a migliaia di chilometri di distanza. Senza un’analisi fine, quelle firme avrebbero potuto essere confuse con un disturbo geomagnetico di intensità moderata.

Swarm‑Aware nasce per sciogliere questa ambiguità. Il progetto combina i dati della costellazione Swarm, che misura con grande precisione il campo magnetico terrestre e i parametri del plasma ionosferico, con le osservazioni atmosferiche del satellite Sentinel‑5P e con un ampio insieme di misure da terra, dai magnetometri della rete SuperMAG alle all‑sky cameras. Questa integrazione multi‑quota e multi‑strumento permette di ricostruire la dinamica delle perturbazioni con una risoluzione impossibile da ottenere con una singola piattaforma. A questo si aggiunge un elemento metodologico decisivo: l’uso del machine learning per riconoscere pattern ricorrenti, isolare firme elettromagnetiche caratteristiche e separare segnali che, a prima vista, sembrano sovrapposti.

L’obiettivo non è soltanto classificare gli eventi, ma costruire una sorta di impronta digitale delle diverse tipologie di perturbazione. Le onde atmosferiche generate da un’eruzione hanno una struttura temporale e spaziale diversa da quella di una tempesta geomagnetica; le variazioni indotte da un terremoto si propagano con modalità differenti rispetto a quelle prodotte dal vento solare. Addestrare algoritmi capaci di riconoscere queste differenze significa migliorare la capacità di previsione dello space weather, ridurre l’incertezza nei modelli e fornire strumenti più affidabili a chi gestisce sistemi di navigazione, telecomunicazioni e reti elettriche.

Il progetto punta anche a generare nuovi prodotti scientifici basati sui dati Swarm, come indici geomagnetici dedicati o parametri utili a studiare l’asimmetria ionosferica tra emisfero nord e sud. È un passo avanti verso una meteorologia dello spazio più matura, in cui la distinzione tra cause naturali e cause solari non è più un esercizio interpretativo, ma un processo supportato da osservazioni integrate e analisi avanzate.

In un momento in cui la dipendenza dalle tecnologie satellitari cresce rapidamente, comprendere con precisione ciò che accade nella ionosfera non è un dettaglio tecnico, ma una condizione necessaria per la sicurezza e l’affidabilità delle infrastrutture globali. Swarm‑Aware mostra come la sinergia tra missioni spaziali, osservazioni da terra e strumenti di analisi innovativi possa trasformare un ambiente complesso in un sistema leggibile, contribuendo a rendere più robusta la nostra capacità di convivere con un pianeta – e uno spazio circumterrestre – in continua evoluzione.

Immagine in alto: immagine di una eruzione solare catturata lo scorso 4 febbraio 2026 dall’Osservatorio di Dinamica Solare della Nasa. Credito: Nasa/Sdo