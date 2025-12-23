Le festività di fine anno sono vicine e anche Euclid, telescopio spaziale dell’Esa, si è fatto coinvolgere dall’atmosfera di questo periodo, realizzando un’immagine briosa: la protagonista della foto è Ngc 646, un’ampia galassia a spirale barrata situata nella costellazione del Serpente di Mare a circa 392 milioni di anni luce dalla Terra.

La galassia, scoperta dall’astronomo inglese John Herschel nel 1834, presenta una particolarità: si sta allontanando dal nostro pianeta a ritmo molto sostenuto (oltre 8mila chilometri al secondo) ma tutto sommato non è così distante se paragonata ai miliardi di sue compagne che Euclid osserverà nel corso dei sei anni della sua missione.

Nella foto, Ngc 646 mostra i suoi bracci scintillanti nei toni del blu e del bianco che si snodano lungo lo sfondo scuro dello spazio come una ghirlanda luminosa. Sulla sinistra, si nota Pgc 6014, una piccola galassia tondeggiante che sembra quasi una sua ‘vicina di casa’: in realtà, si tratta di un effetto ottico perché Pgc 6014 si trova a ben 45 milioni di anni luce da Ngc 646. La distanza è tale che qualsiasi tipo di interazione gravitazionale, nel caso esistesse, sarebbe molto debole e di breve durata.

Il telescopio Euclid, lanciato a luglio 2023, vanta un forte contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e numerose università. Alla fine del 2026, l’Esa e l’Euclid Consortium renderanno disponibili le osservazioni del primo anno che coprono circa 1900 gradi quadrati del cielo (approssimativamente il 14% dell’intera area oggetto del suo monitoraggio). Le immagini realizzate dal telescopio riveleranno nuovi dettagli di centinaia di migliaia di galassie, fornendo una visuale inedita sui processi di formazione ed evoluzione delle galassie e sulla maggiore diffusione di quelle barrate man mano che l’età dell’Universo aumenta.

In alto: la galassia Ngc 646 vista da Euclid (Crediti: Esa/Euclid/Euclid Consortium/Nasa, processamento immagine a cura di Euclid Science Ground Segment and M. Schirmer-Mpia)