La Cina ha lanciato per la prima volta il razzo riutilizzabile Lunga Marcia 12A.

Da una piattaforma dedicata presso la Dongfeng Commercial Space Innovation Test Zone dello spazioporto di Jiuquan, il decollo è avvenuto quando in Italia erano le 3.00 della mattina del 23 dicembre.

Il vettore, composto di due stadi, ha eseguito una separazione nominale che ha permesso allo stadio superiore di raggiungere l’orbita, ma il tentativo di recupero del primo stadio è fallito.

Fonti ufficiali hanno confermato l’esito positivo dell’ingresso in orbita del secondo modulo, mentre solo immagini social hanno mostrato che il recupero dei booster non fosse riuscito atterrando a circa due chilometri dalla piattaforma.

Tuttavia, la Shanghai Academy of Spaceflight Technology (Sast), che ha sviluppato il razzo, afferma che la raccolta di dati in condizioni di volo reali sono fondamentali per il prossimo test; ha già redatto un rapporto a cui seguirà una revisione completa e una rivalutazione tecnica.

Già a gennaio scorso la Sast aveva eseguito un test di lancio e ammaraggio senza rilasciare dichiarazioni sull’esito.

Con il Lunga Marcia 12A, la Cina ha siglato l’88° lancio del 2025.

Immagine di copertima: il primo lancio del Lunga Marcia 12A il 23 dicembre 2025 dallo spazioporto di Jiuquan – Crediti: China Aerospace Science and Technology Corporation (Casc)