Con un singolo volo a bordo di un Falcon 9 di SpaceX, la Nasa ha avviato in queste ore due importanti missioni di studio e ricerca. La prima, chiamata SphereX, ha due obiettivi ambiziosi: il primo sarà ricostruire la storia dell’Universo raccogliendo la luce primordiale, il secondo è l’osservazione dell’intera sfera celeste in 102 diverse frequenze di luce infrarossa. Una volta posizionato in orbita eliosincrona, SphereX scansionerà una striscia di cielo di 360° ogni 98 minuti, riuscendo a completare la mappatura di tutto l’universo visibile ogni sei mesi.

La seconda missione Nasa appena partita è chiamata Punch e si occuperà di scoprire con quali meccanismi l’atmosfera più esterna della nostra stella, la corona, produce il vento solare. Punch è composta da quattro minisatelliti, tre dei quali faranno osservazioni ad ampio campo visivo mentre il quarto punterà esclusivamente la corona, occultando il bagliore del disco solare con un coronografo. Come l’osservatorio spaziale SphereX, anche Punch lavorerà muovendosi in un’orbita eliosincrona, che passa sopra la linea del terminatore terrestre.

SphereX lavorerà offrendo il dorso al Sole, così gli scudi protettivi di cui è dotata potranno bloccare i fotoni, evitando qualsiasi disturbo alle osservazioni nell’infrarosso. Al contrario, i satelliti Punch saranno sempre rivolti verso il Sole.

Al momento sia Punch che SphereX sono in viaggio per raggiungere le orbite finali. Una volta arrivate a destinazione, si procederà alle verifiche sulla corretta funzionalità degli strumenti scientifici, poi finalmente inizierà l’attività esplorativa.

Sphere X ha come obiettivo anche la raccolta di dati da 450 milioni di galassie e oltre 100 milioni di stelle della Via Lattea, che completerà in un periodo di due anni. Anche per Punch è prevista una durata di almeno due anni ma, come già capitato in passato, si lascia aperta la possibilità di estendere l’attività operativa oltre questo periodo.

Crediti: SpaceX. Nasa

Musiche: Flash Quiz Loop – Sonican