‘Parcheggi’ esauriti anche nello spazio: è l’attuale situazione della Stazione Spaziale Internazionale, dove le otto postazioni per l’attracco delle navette – sia passeggeri, sia cargo – sono tutte occupate. I veicoli agganciati al grande laboratorio orbitante sono due Dragon di SpaceX, un cargo Cygnus XL di Northorp Grumman, il nuovo cargo Htv-X1 dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa e quattro navette di Roscosmos (due capsule passeggeri Soyuz e due cargo Progress).

È la prima volta che si verifica un ‘ingorgo’ di questo genere nella storia venticinquennale della Stazione, al punto da dover utilizzare il braccio robotico Canadarm2 per effettuare una manovra che potremmo definire ‘da garage’: movimentare un veicolo per fare spazio a un altro. Infatti, il cargo Cygnus ha ceduto il suo posto alla capsula passeggeri Soyuz Ms-28 che, arrivata in loco lo scorso 27 novembre, si è poi agganciata al modulo Rassvet.

Ai boccaporti dei moduli Poisk e Zvezda sono agganciate, rispettivamente, le navette cargo Progress-92 e Progress-93, mentre il veicolo giapponese Htv-X1, lanciato lo scorso mese di ottobre, ha occupato il boccaporto nadir del modulo Harmony. Infine, le due Dragon (il cargo Crs-33 e la navetta passeggeri Crew-11) sono agganciate ad altri due portelli di Harmony, quello frontale e quello orientato verso lo spazio; questo modulo, infatti, ha sei boccaporti, ma tre sono stati utilizzati per assemblare alla Stazione i moduli Destiny, Columbus e Kibo.

A breve, comunque, si libererà un posto: il prossimo 8 dicembre la seconda navetta Soyuz, la Ms-27, lascerà la sua porta di attracco al modulo Prichal per rientrare sulla Terra con l’astronauta Jonny Kim della Nasa e i due cosmonauti Sergey Ryzhikov e Alexey Zubritsky di Roscosmos. Altri due posti si libereranno il prossimo anno: quello del cargo Cygnus, che brucerà nell’atmosfera portando con sé rifiuti e altri materiali di scarto, e quello della Crew-11, che riporterà sulla Terra gli astronauti della missione di lunga durata Expedition-73.

In alto: immagine che illustra la situazione dei boccaporti occupati sulla Iss (Crediti: Nasa)

