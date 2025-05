I quattro astronauti indiani selezionati per le prime missioni con equipaggio della navetta Gaganyaan dovranno attendere ancora un po’: infatti, Isro (Indian Space Research Organization), l’agenzia spaziale del colosso asiatico, ha deciso di spostare il loro debutto ai primi mesi del 2027. Per garantire ai futuri viaggiatori spaziali la massima sicurezza, è stato deciso di dedicare maggior tempo ai voli di prova senza persone a bordo: questi test serviranno a verificare il corretto funzionamento del veicolo, del lanciatore e del segmento di terra.

Il primo viaggio di test della capsula, definito G1, dovrebbe svolgersi nell’ultimo trimestre di quest’anno; a bordo avrà Vyomitra, un robot umanoide progettato per validare le procedure di volo. Con G1, inoltre, saranno verificate le attività di rientro, apertura del paracadute e ammaraggio in sicurezza nella baia del Bengala. Il robot viaggerà anche nei voli successivi, G2 e G3, in programma nel corso del prossimo anno.

Dopo questa fase, si passerà a H1 e H2, le prime missioni con equipaggio; gli astronauti assegnati a questi due voli, definiti ‘Gaganyatris’, sono stati selezionati all’inizio del 2024, provengono dall’aeronautica militare indiana e stanno ultimando il loro training. Ambedue le missioni prenderanno il via con il lanciatore Hlvm3 (Human-rated Launch Vehicle Mark-3) dell’Isro: si tratta di un veicolo a quattro stadi, che presenta un nuovo design per garantire la separazione della capsula dal razzo in caso di emergenza.

L’India sta investendo molto anche sullo sviluppo delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei voli, come sistemi di comunicazioni, centri di controllo e piattaforme di lancio: con il progetto Gaganyaan, infatti, il paese asiatico intende entrare nella ristretta cerchia di nazioni che hanno lanciato indipendentemente i loro astronauti nello spazio che al momento annovera Stati Uniti, Russia e Cina.

In alto: la capsula Gaganyaan (Crediti: Isro)