Cambio di equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Con un lancio previsto per giovedì 31 luglio dal Kennedy Space Center, i quattro membri della Crew-11 di SpaceX e Nasa raggiungeranno il laboratorio orbitante, dando il via a una missione di sette mesi in orbita terrestre bassa.

Dopo un viaggio della durata di circa 39 ore, la comandante Zena Cardman e il pilota Mike Fincke della Nasa, insieme agli specialisti di missione Kimiya Yui dell’Agenzia spaziale giapponese Jaxa e Oleg Platonov di Roscosmos, attraccheranno al modulo Harmony della stazione. Una volta a bordo, si uniranno all’equipaggio della Expedition 73. Il team della Crew-10, che vive e lavora sulla Iss dallo scorso marzo, passerà quindi ufficialmente il testimone, concludendo la propria permanenza nello spazio. Il quartetto farà ritorno sulla Terra nei primi giorni di agosto, con una discesa a bordo della navetta Dragon e un ammaraggio assistito da paracadute.

Crew-11 segna l’undicesimo volo operativo di rotazione dell’equipaggio commerciale e il dodicesimo volo spaziale umano nell’ambito del Commercial Crew Program della Nasa. Questo avvicendamento garantisce la continuità delle operazioni scientifiche sulla stazione spaziale, portando avanti attività di ricerca, manutenzione e dimostrazioni tecnologiche.