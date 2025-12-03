👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

La scienza incontra l’arte, le emissioni dello spettro elettromagnetico di stelle e nebulose diventano suoni e musica, in una sinfonia che ci trasmette tutta la suggestione e il mistero del cosmo

Un progetto che attinge direttamente dalle osservazioni astronomiche: i dati della Nebulosa del Granchio e dei celebri Pilastri della Creazione, raccolti dai telescopi Chandra e James Webb, sono stati convertiti in frequenze udibili e poi usati per una composizione musicale.

Non si tratta quindi di una classica ispirazione artistica, ma musica basata su misurazioni scientifiche reali. La suite, che non è la prima nel suo genere, è stata scritta dalla compositrice e cantante canadese Sophie Kastner e segue un percorso che unisce musica e universo, iniziato con un’opera basata sui dati provenienti dal Centro Galattico, il cuore della Via Lattea. I valori delle misurazioni vengono trasformati e adattati per essere inclusi in partiture che i musicisti possono eseguire, trasmettendo all’ascoltatore la sensazione di sentire la voce, il canto, dell’universo.

Il telescopio spaziale della Nasa Chandra, pur essendo in attività da oltre venticinque anni, è ancora uno degli strumenti osservativi a raggi X più avanzati al mondo. Il James Webb, ultimo e potentissimo gioiello tecnologico, nato dalla collaborazione tra le agenzie spaziali americana, europea e canadese, lavora invece soprattutto nell’infrarosso, acquisendo quindi dei dati completamente diversi da Chandra. Il processo che trasforma le osservazioni di questi telescopi in frequenze sonore udibili si chiama sonificazione e, oltre all’emozione e la suggestione che provoca nell’ascoltatore, è utile anche per altri aspetti, come rendere accessibili le analisi astronomiche alle persone non vedenti o facilitare l’individuazione di cicli e pattern all’interno delle emissioni.

CREDITI: Nasa, Esa, Csa, Chandra Observatory, TEDx

MUSICA: Where Parallel Lines Converge – Sophie Kastner