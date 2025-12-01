L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha comunicato che dopo il lancio del nuovo equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, la rampa di lancio ha subito dei danni.

La notizia ha quindi sollevato interrogativi sui tempi di riutilizzo della struttura poiché il Sito 31/6 di Baikonur è l’unica piattaforma di Roscosmos attualmente in grado di sostenere lanci verso la Stazione Spaziale.

Il 27 novembre, dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, è partita la missione Soyuz MS-28 che trasportava due cosmonauti russi e un’astronauta americano.

Roscosmos, dopo l’attracco e l’ingresso dell’equipaggio a bordo della Stazione Spaziale, ha pubblicato un comunicato: durante la consueta ispezione alla piattaforma di lancio, che avviene dopo ogni decollo, “sono stati identificati danni a diversi componenti della rampa”.

L’agenzia ha comunque sottolineato che “tutte le parti di ricambio necessarie sono disponibili per la riparazione” e che “il danno verrà riparato a breve”.

Le condizioni della rampa sono attualmente in fase di valutazione, ma resta il dubbio sui tempi di ripristino. Il 20 dicembre era già un programma un lancio carico di rifornimenti.

