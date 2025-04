👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

La Soyuz Ms-27 lanciata ieri dal cosmodromo di Baikonur, con tre astronauti ha bordo, si è unita alla Stazione Spaziale Internazionale. Dopo aver raggiunto l’orbita in meno di nove minuti, la Soyuz ha volato per quasi tre ore e mezza, completando due orbite, prima di avvistare la ‘casa cosmica’ e procedere alle manovre di attracco. L’agganciamento al boccaporto Nadir del modulo nodale Pritchal, nella sezione russa della Stazione Spaziale, è avvenuto senza alcun problema.

Gli astronauti già presenti hanno accolto i nuovi occupanti: il cosmonauta Sergej Nikolaevič Ryžikov, al suo terzo volo spaziale e comandante della missione; l’ingegnere russo Alexey Zubritsky, al battesimo di volo; l’astronauta americano di origini coreane Jonathan Yong Kim, anch’egli alla sua prima esperienza nello Spazio.

Con l’arrivo dei tre nuovi membri, il numero attuale degli occupanti della Stazione Spaziale sale a dieci. Gli astronauti appena arrivati si aggiungono ai componenti della missione Crew-10, già presenti da metà marzo scorso: le astronaute Nasa Anne McClain e Nichole Ayers; Takuya Ōnishi dell’agenzia giapponese Jaxa e il cosmonauta Kirill Peskov Con loro, si completerà l’equipaggio della missione di lunga durata denominata Expedition 73, che prende il posto della precedente Expedition 72, i cui membri lasceranno la Stazione il 20 aprile per far ritorno sulla Terra.

I nuovi arrivati resteranno per 245 giorni e svolgeranno le comuni mansioni di conduzione e mantenimento della Stazione Spaziale. Jonathan Kim, in più, si occuperà di alcune ricerche scientifiche e tecnologiche utili sia per la vita sulla Terra che per gli equipaggi delle future missioni spaziali.

Crediti: Nasa

Musiche: The World of Science – Crab Audio