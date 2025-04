👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Sembra un dipinto, in realtà è l’ultima opera di Hubble. In realtà non è nemmeno corretto dire che sia l’ultima: lo scatto risale al 2009, ma per la realizzazione di questa immagine, i dati sono stati elaborati con tecniche recenti e avanzate. Ma andiamo per ordine…

La foto ritrae la fase finale di una stella gigante.

Si tratta di nebulosa planetaria generata dall’ultima esplosione di Kohoutek 4-55 e la cui forza ha illuminato i gas e le polveri attorno ad essa.

Quando una stella gigante rossa esaurisce il suo combustibile e perde i suoi ultimi strati di gas, il suo nucleo si comprime fino a esplodere. L’elevata temperatura del nucleo emette una luce ultravioletta che ionizza gli atomi presenti nel gas attorno ad esso facendoli brillare. In questa immagine, il rosso e l’arancione indicano l’azoto, il verde l’idrogeno e il blu l’ossigeno.

La fase di fusione del nucleo è breve considerando i ‘tempi’ del cosmo: durerà qualche decina di migliaia di anni per poi diventare una nana bianca, un corpo celeste piccolo, massiccio e poco luminoso.

Come anticipato nell’introduzione, questa immagine è stata scattata 16 anni fa. Fu l’ultima attività della Wide Field and Planetary Camera 2 (Wfpc2) che ora si trova al National Air and Space Museum di Whashington. Lo strumento fu installato nel 1993, poco dopo il lancio di Hubble per sostituire l’originale Wide Field and Planetary Camera che aveva un difetto ottico. L’installazione della nuova e attuale fotocamera, la Wfpc3, ha anche segnato l’ultimo intervento in orbita sul telescopio spaziale.

Immagine di copertina: nebulosa planetaria Kohoutek 4-55 – Crediti: Esa/Hubble & Nasa, K. Noll