Presso il Marshall Space Flight Center della Nasa a Huntsville, in Alabama, sono iniziati i test e le verifiche sulla sonda Interstellar Mapping and Acceleration Probe (Imap) per assicurarsi che tutto sia pronto e funzionante prima di procedere al lancio.

Una volta partita, la sonda si sposterà in orbita solare nel punto di Lagrange L1, a circa un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, per poi iniziare l’attività di ricerca per la quale è stata concepita: lo studio dell’eliofisica e della meteorologia spaziale.

Da questa zona di osservazione privilegiata, posta tra la Terra e il Sole, Imap potrà misurare il vento solare locale e osservare i confini dell’eliosfera senza subire i disturbi provocati dai campi magnetici dei pianeti.

Grazie ai dieci strumenti scientifici di cui è dotata, con questa sonda sarà possibile studiare anche la composizione delle particelle interstellari che riescono a entrare nell’area d’influenza del Sole, nonché il loro comportamento e trasformazione una volta all’interno del Sistema Solare.

Non è tutto: accanto all’attività di ricerca, Imap invierà continuamente, e in tempo reale, dati di meteorologia spaziale, raccogliendo informazioni che poi elabora applicando dei nuovi modelli predittivi.

I test e le prove al momento in corso hanno soprattutto il fine di verificare l’integrità della sonda in condizioni di stress, come ad esempio i drastici cambi di temperatura. Lo scopo è simulare le condizioni durante il lancio e il viaggio verso il Sole, utilizzando una grande struttura in grado di ricreare il vuoto spaziale, in un ambiente quasi privo di particelle presenti per minimizzare il più possibile i rischi di contaminazione.

La Missione Imap verrà lanciata con un razzo Falcon 9 di SpaceX dal Kennedy Space Center in Florida, non prima del prossimo settembre.

