L’astronauta Esa Luca Parmitano piloterà la missione Artemis 3 prevista nel 2027, il cui equipaggio è stato presentato da Nasa il 9 giugno.

Al comando Randy Bresnik di Nasa, Luca Parmitano di Esa sarà il pilota e gli astronauti Nasa Andre Douglas e Frank Rubio specialisti di missione.

Artemis 3 testerà in orbita terrestre le manovre di prossimità e l’attracco tra Orion e i lander di SpaceX e Blue Origin, destinati a portare gli astronauti sulla Luna.

Uno dei due lander lunari sarà utilizzato nel 1° allunaggio previsto con Artemis 4 nel 2028: Artemis 3 è quindi un passo fondamentale verso il ritorno sulla Luna.

Artemis 3 seguirà Artemis 2 che, ad aprile, ha portato dopo 50 anni un equipaggio a effettuare un flyby attorno alla Luna e più lontano che mai dalla Terra.

Con 366 giorni nello spazio, Parmitano è il primo astronauta Esa assegnato a una missione Artemis, segnando un traguardo storico per lo spazio italiano.

Per Parmitano sarà la terza missione, dopo volare di Asi sulla Iss nel 2013 e Beyond di Esa del 2019 con cui diventa il primo comandante italiano della Iss.