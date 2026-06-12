L’astronauta Esa Luca Parmitano piloterà la missione Artemis 3 prevista nel 2027, il cui equipaggio è stato presentato da Nasa il 9 giugno.
Al comando Randy Bresnik di Nasa, Luca Parmitano di Esa sarà il pilota e gli astronauti Nasa Andre Douglas e Frank Rubio specialisti di missione.
Artemis 3 testerà in orbita terrestre le manovre di prossimità e l’attracco tra Orion e i lander di SpaceX e Blue Origin, destinati a portare gli astronauti sulla Luna.
Uno dei due lander lunari sarà utilizzato nel 1° allunaggio previsto con Artemis 4 nel 2028: Artemis 3 è quindi un passo fondamentale verso il ritorno sulla Luna.
Artemis 3 seguirà Artemis 2 che, ad aprile, ha portato dopo 50 anni un equipaggio a effettuare un flyby attorno alla Luna e più lontano che mai dalla Terra.
Con 366 giorni nello spazio, Parmitano è il primo astronauta Esa assegnato a una missione Artemis, segnando un traguardo storico per lo spazio italiano.
Per Parmitano sarà la terza missione, dopo volare di Asi sulla Iss nel 2013 e Beyond di Esa del 2019 con cui diventa il primo comandante italiano della Iss.
Luca Parmitano piloterà Artemis 3, missione apripista del ritorno sulla Luna
L’astronauta Esa Luca Parmitano piloterà la missione Artemis 3 prevista nel 2027, il cui equipaggio è stato presentato da Nasa il 9 giugno.