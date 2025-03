👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Nella Costellazione del Cigno, a circa 2400 anni luce da noi, la Nebulosa Velo splende in tutta la sua grandezza. Osservandola da Terra, a patto di trovarsi sotto un cielo completamente buio, la nebulosa ha le dimensioni di sei Lune piene messe l’una accanto all’altra.

È ciò che resta di una stella, 20 volte più massiccia del Sole, esplosa in una supernova circa 10mila anni fa. Fotografata sin dal 1994, il telescopio Hubble è tornato a indagarla per comprendere come questi oggetti si evolvono nel tempo.

L’immagine, che riproduce solo parzialmente l’intera nebulosa, è il risultato di una serie di istantanee realizzate con tre diversi filtri che mettono in evidenza l’emissione di atomi di idrogeno, zolfo e ossigeno. Combinando questi risultati con le precedenti osservazioni saranno visibili i movimenti dei filamenti di gas e delle loro intersezioni.

Immagine di copertina: Nebulosa Velo – Crediti: Esa/Hubble & Nasa, R. Sankrit