La sua comparsa sulla scena sarebbe avvenuta in anticipo rispetto a quanto ritenuto sinora e sarebbe connessa alle supernove: è l’acqua, ingrediente fondamentale per la vita, protagonista di un uno studio appena pubblicato su Nature Astronomy. L’indagine, coordinata dall’Istituto di Cosmologia e Gravitazione dell’Università di Portsmouth (Regno Unito), si è basata su simulazioni informatiche e ha collocato l’origine del prezioso liquido a circa 100-200 milioni di anni dopo il Big Bang. L’acqua, inoltre, potrebbe essere stata un ingrediente-chiave delle prime galassie.

L’idrogeno e l’ossigeno che la compongono – spiegano gli autori del saggio – si sono formati in maniere differenti. Gli elementi chimici più leggeri, tra cui l’idrogeno, sono stati forgiati durante il Big Bang, mentre quelli più pesanti, come l’ossigeno, sono il frutto di reazioni nucleari avvenute all’interno delle stelle oppure nel corso di esplosioni di supernove.

Gli scienziati, per dare una collocazione temporale alle origini dell’acqua, hanno realizzato delle simulazioni centrate su due supernove e sui ‘prodotti’ della loro esplosione; sono state scelte due stelle di massa diversa, 13 volte la massa del Sole per il primo astro e 200 volte per il secondo. I risultati dell’esperimento hanno messo in rilievo che, in ambedue le situazioni, si è prodotto l’ossigeno; fondamentale il ruolo di temperature e densità molto elevate.

L’ossigeno, successivamente, si è raffreddato e mescolato con l’idrogeno presente nelle aree circostanti, creando così l’acqua all’interno di densi grumi di materiale lasciato dalle esplosioni. Questi agglomerati, probabilmente, sono stati la ‘culla’ in cui si sono formate le seconde generazioni di stelle e pianeti. L’acqua – conclude il gruppo di lavoro – sarebbe sopravvissuta a processi potenzialmente distruttivi come la formazione delle prime galassie e potrebbe essere stata inclusa nella formazione dei pianeti.

In alto: il resto di supernova N 63a visto da Hubble [Crediti: Nasa/Esa/Heic e Hubble Heritage Team (StSci/Aura)]