SpaceX ha bloccato l’ottavo test di volo del megarazzo Starship. Per un’anomalia nel booster Super Heavy, seguita da un problema nello stadio superiore Ship, SpaceX ha sospeso il conto alla rovescia per il decollo della missione Flight 8. Previsto nella giornata di ieri 3 marzo dal sito Starbase in Texas, il lancio è stato definitivamente rinviato dopo un secondo tentativo fallito, con una possibile nuova finestra già per il 4 marzo.

Questo test di volo, l’ottavo, è il primo dopo il fallimento della missione Flight 7 dello scorso 16 gennaio, quando si è perso il contatto con Starship circa otto minuti e mezzo dopo il decollo a causa di perdite di propellente che hanno generato incendi interni. Nel frattempo, SpaceX ha apportato modifiche hardware e operative per prevenire problemi simili in futuro, introducendo nuove prese d’aria e un sistema di spurgo con azoto gassoso per ridurre l’infiammabilità della “sezione di poppa” del veicolo.

Durante il settimo volo, Ship avrebbe dovuto rilasciare un set di satelliti Starlink fittizi, un obiettivo che SpaceX tenterĂ nuovamente di raggiungere con il test numero otto. Se tutto andrĂ secondo i piani, Super Heavy tornerĂ alla base riaccolto dalle braccia meccaniche della torre di lancio, mentre Ship completerĂ gran parte dell’orbita terrestre prima di effettuare un ammaraggio controllato nell’Oceano Indiano, al largo dell’Australia occidentale.