Il lander lunare Blue Ghost ha eseguito con successo la manovra per orientarsi nella traiettoria di inserzione lunare (trans-lunar injection – Tli).

Lanciato il 15 gennaio, Blue Ghost è rimasto in orbita intorno alla Terra in attesa del momento adatto per dirigersi verso il nostro satellite. In questi giorni ha testato alcuni strumenti e inviato immagini a Terra.

Il 9 febbraio la sonda ha acceso i motori per sfuggire all’attrazione gravitazionale del pianeta e ha iniziato un viaggio verso la Luna che durerà quattro giorni. Una volta inserito in orbita lunare, sono stati calcolati 16 giorni di tempo in cui Blue Ghost inizierà ad abbassarsi di quota in modo da prepararsi a un tentativo di atterraggio. Durante questo periodo, in cui la navicella gravita intorno alla Luna, gli ingegneri potranno calibrare il sistema di navigazione e continuare le operazioni scientifiche del carico utile.

Il lander ha come obiettivo un atterraggio nel Mare Crisium, un grande bacino situato a nord est del lato visibile della Luna.

La missione, tra i vari carichi utili, porta con sé LuGre (Lunar Gnss Receiver Experiment) un ricevitore di navigazione satellitare e primo strumento tutto italiano ad atterrare sulla Luna. Costruito per l’Agenzia Spaziale Italiana dall’azienda Qascom col supporto del Politecnico di Torino, LuGre ha già iniziato a inviare i segnali di navigazione Gps e Galileo durante il suo viaggio verso la Luna.

Blue Ghost 1, chiamata anche ‘Ghost Riders in the Sky’ è la prima missione di Firefly Aerospace, partner commerciale di Nasa, nell’ambito del programma Commercial Lunar Payload Services (Clps). Oltre a LuGre, tra i carichi utili internazionali c’è anche Resilience (Hakuto-R Mission 2), il lander dell’azienda privata giapponese ispace che per la Jaxa ritenta un allunaggio dopo il tentativo fallito di Hakuto-R nell’aprile del 2023.

Immagine in evidenza: il momento in cui Blue Ghost lascia l’orbita terrestre in diretta dall’azienda Firefly Aerospace e pubblicata su X – Crediti: Firefly Aerospace