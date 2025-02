A fine febbraio, la missione Im-2 di Intuitive Machines, supportata dalla Nasa, lancerà il lander Athena verso la Luna con l’obiettivo di esplorare la regione vicino al polo sud, potenzialmente ricca di ghiaccio d’acqua. A bordo ci saranno diversi robot innovativi, tra cui Gracie, progettato per esplorare ambienti estremi della Luna utilizzando un metodo di locomozione unico: i salti propulsivi. Grazie a questo tipo di propulsione il robot sarà in grado di superare ostacoli e raggiungere luoghi inaccessibili, come crateri profondi, senza il rischio di rimanere bloccato.

Nel dettaglio utilizzerà i propulsori a gas per saltare sulla superficie lunare, effettuando 5 salti, con altezze progressive. Gracie comunicherà tramite la prima rete 4G/Lte lunare, fornita da Nokia. Infine, se il contatto viene perso nel cratere, Gracie è progettato per saltare fuori autonomamente dopo 45 minuti o quando la temperatura scende sotto una soglia critica. Athena atterrerà il 6 marzo e opererà per circa 10 giorni.