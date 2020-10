Questa suggestiva immagine catturata dal telescopio spaziale Nasa-Esa Hubble mostra la galassia a spirale intermedia Ngc 5643 situata nella Costellazione del Lupo a circa 62 milioni di anni luce da noi. La foto è ricca di dettagli e la sua realizzazione ha richiesto 30 diverse esposizioni fotografiche, per un totale di nove ore di osservazione. Ngc 5643 ospita la supernova di tipo Ia 2017cbv generata dall’esplosione di una nana bianca e in grado di illuminare una parte della galassia. L’osservazione è stata ultimata da Adam Reiss che – insieme a Saul Perlmutter e Brian Schmidt – è stato insignito del Premio Nobel per la Fisica nel 2011 per i suoi contributi alla scoperta dell’accelerazione dell’espansione dell’Universo.