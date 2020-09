Il 31 ottobre partirà la prima delle sei missioni, previste dall’accordo fra Nasa e SpaceX, verso la Stazione spaziale internazionale. I tre astronauti della Nasa Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker e Soichi Noguchi della Jaxa partiranno dalla piattaforma 39A del Kennedy space center e dopo circa un giorno in orbita attraccheranno alla Iss.

Crew-1 sarà la prima missione con cadenza regolare della Nasa verso la Stazione spaziale internazionale operata da una compagnia privata. L’equipaggio partirà con un nuovo booster Falcon 9 e una capsula Crew Dragon. La missione durerà 7 mesi, fino alla primavera del 2021, quando raggiungeranno la Iss anche gli astronauti della missione Crew-2.

Resilience è il nome scelto dall’equipaggio per la capsula, a sottolineare le sfide che quest’anno, a causa della pandemia, hanno colpito non solo i team coinvolti nella missione, ma il mondo intero.

Ad accogliere gli astronauti al loro arrivo ci saranno Kate Rubins della Nasa, Sergey Ryzhikov e Setgey Kud Sverchkov di Roscomos. Gli abitanti a bordo della Stazione spaziale internazionale saranno così sette e questo permetterà una maggiore quantità di tempo da dedicare alla ricerca scientifica. Molto importante sarà lo studio sulla crescita dei ravanelli nello spazio, una pianta molto nutriente e che cresce rapidamente, geneticamente simile all’arabidopsis, già studiata in condizioni di microgravità. Inoltre, è in corso uno studio per testare farmaci per il trattamento della leucemia.

Gli astronauti avranno anche modo di testare la nuova toilette, sviluppata dalla Nasa, con delle caratteristiche che migliorano le operazioni dei servizi igienici spaziali e che sarà a bordo delle future missioni per la Luna e per Marte.

Grazie al Commercial crew program, siglato dalla Nasa con le industrie aerospaziali americane, è nata una nuova generazione di veicoli spaziali e sistemi di lancio e grazie a SpaceX e alla missione Crew Demo- 2 è stata inaugurata una nuova era del volo spaziale. Crew-1 rappresenta un punto di partenza fondamentale per garantire una continuità nelle importanti ricerche scientifiche e nelle indagini tecnologiche che si svolgono a bordo e che sono fondamentali per le future missioni Artemis.

Immagine in evidenza: L’equipaggio della missione Crew-1. Nasa