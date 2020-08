Un nuovo studio dell’Università del Texas, pubblicato su Geology, ha determinato per la prima volta la quantità delle precipitazioni che dovevano essere presenti su Marte nel periodo compreso fra i 3,5 e i 4 miliardi di anni fa.

L’antico clima di Marte rimane un mistero, nonostante la grande quantità di dati oggi disponibili, non si riesce ancora a determinare la distribuzione delle acque superficiali e delle precipitazione nel passato del pianeta rosso. I geologi affermano che l’esistenza di letti di fiumi e di antichi bacini lacustri indicherebbe che la superficie marziana sia stata battuta da significative precipitazioni o dallo scioglimento della neve. Ma c’è un problema: gli scienziati che si occupano di modelli climatici computerizzati non sono stati in grado di riprodurre un clima passato che veda la presenza di grandi quantità di acqua liquida per un tempo sufficiente a generare la geologia che viene osservata oggi.

Gli scienziati del team di ricerca hanno esaminato 96 laghi, sia a bacino aperto che chiuso, che si ipotizza si siano formati fra i 3,5 e i 4 miliardi di anni fa. Hanno misurato le loro aree e volumi per capire la quantità di acqua necessaria per riempirli. Hanno così scoperto che le precipitazioni, per riempire i laghi in un singolo episodio, devono essere state comprese tra i 4 e i 159 metri. Quanto siano durati questi episodi di precipitazione o scioglimento delle neve ancora non è stato determinato, potrebbe trattarsi di giorni, anni o migliaia di anni, sarà il passo successivo della ricerca riuscire a determinarlo.

La missione della Nasa Mars2020 è in viaggio per Marte e il rover Perseverance atterrerà nel cratere Jazero, all’interno del quale c’è il letto di uno dei laghi aperti analizzati nello studio. Scopo della missione sarà quello di rilevare tracce di vita nel passato del pianeta rosso e i dati che verranno raccolti potranno essere significativi anche per determinare la quantità di acqua che poteva esservi presente.

Immagine in apertura: Gaia Stucky de Quay, principale autrice dello studio