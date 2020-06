Lo scorso 25 giugno Virgin Galactic ha condotto il secondo volo planato di prova del veicolo spaziale SpaceShipTwo Unity dal suo aeroporto spaziale del New Mexico.

Il test è stato un successo. Il veicolo Unity, partito a bordo dell’aereo cargo VMS Eve dallo Spaceport, ha raggiunto l’altezza di 51 mila piedi, circa 15 mila metri, prima di essere sganciato per effettuare il volo di discesa planata arrivando alla velocità di 0,85 Mach, velocità massima che è possibile raggiungere senza l’uso del propulsore. Questo test è il secondo a volo libero dopo quello dello scorso primo maggio. I piloti hanno avuto modo di effettuare diverse manovre per testare prestazioni, stabilità e controllo del veicolo, atterrando infine, senza problemi, presso lo Spaceport.

SpaceShipTwo Unity and mothership VMS Eve are preparing to conduct a glide flight from Spaceport America, New Mexico today. The team will be completing a number of test points and we’ll be issuing a blog and updates post-market today. https://t.co/Nt04YgXx4y pic.twitter.com/rU4VMZb4rv

— Virgin Galactic (@virgingalactic) June 25, 2020