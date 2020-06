Test strutturali completati per Orion, la capsula destinata a riportare l’uomo in orbita lunare entro il 2022 con la missione Artemis della Nasa.

Il team di ingegneri Nasa ha di recente completato i test strutturali su una delle capsule Orion, realizzate dalla Lockheed Martin, presso lo stabilimento Waterton Canyon della compagnia, a Denver, per verificarne la capacità di resistenza alle sollecitazioni del lancio, all’entrata in orbita e alle dure condizioni del viaggio nello spazio profondo.

I test su il prototipo di Orion sono iniziati nel 2017 e hanno confermato l’idoneità della navicella ad ogni fase di volo della missione Artemis.

La campagna di prove proseguirà senza sosta per le missioni successive, quali Artemis II – il primo volo attorno alla Luna con a bordo astronauti – e Artemis III che prevede lo sbarco della prima donna sulla superficie lunare.

«È stato un risultato straordinario per i nostri team essere in grado di testare con successo Orion, per convalidare la solidità strutturale del veicolo in tutte le condizioni che potrebbe sperimentare nel corso delle lunari nell’ambito del programma Artemis», ha affermato Howard Hu, Responsabile del programma Orion della Nasa. «Questi risultati ci danno la continua fiducia che Orion sia ormai pronto per il suo primo volo verso la Luna tra poco più di un anno».