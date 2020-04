“Dal Lunar Gateway a Marte, i passi della colonizzazione umana dello spazio”

Gabriele Mascetti è responsabile dell’Unità Volo Umano e Microgravità dell’ASI, delegato italiano al Program Board ESA Human Spaceflight, Microgravity and Exploration e Program Manager per l’Italia per la Stazione Spaziale Internazionale. Mascetti ha un’esperienza di 17 anni nel settore spaziale, iniziata con un incarico come residente al Johnson Space Center NASA dal 2002 al 2004, quale ASI liaison per lo human spaceflight. In precedenza aveva lavorato in Edison Energia e presso il consorzio Saturno, con il ruolo di responsabile controllo avanzamento progetti per la tratta Alta Capacità Torino Novara.