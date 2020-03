– Per Zarquon! Questa patetica creatura sarebbe la specie dominante? – Così sembra, ammiraglio, anche se neanch’io ho mai visto un bipede più insulso. Il bipede in questione, un cinquantenne brizzolato, si rivolse con accento capitolino all’alieno che lo sovrastava dai suoi quattro metri d’altezza. – Dove mi trovo? Perché mi avete rapito? L’alieno sbarrò gli occhi da rettile. – Come osi aprir bocca, sfrontato sottoessere? Rispondi, piuttosto: sei il predatore al vertice della catena alimentare di questo pianeta? Il terrestre batté le palpebre. – Be’, sono un amministratore delegato. L’alieno lo prese per un sì. – Bene, sarai tu ad affrontare Frantumasvol il Sadico nel Sacro Duello delle Mille Morti. – Sacro cosa? Un portone si aprì con rumore di ferraglia. Dall’oscurità emerse uno spaventoso ammasso di artigli, corazze, tentacoli, aculei, zanne grondanti bava e chele che scattavano con smania omicida. Il terreste arretrò tossicchiando. – Temo ci sia un equivoco. – Detesto gli equivoci! – imprecò infastidito l’alieno alto. – Signor Bastablon, chiarisca senza perdere tempo. L’altro annuì con entrambe le teste. – Sappi, ottuso bipede, che ti trovi al cospetto dell’ammiraglio Gargravarr, comandante della gloriosa Quinta Flotta Imperiale, dominatore dei Nubimondi di Yaga, distruttore del pianeta Folfanga, vincitore di Gagrakacka, padrone di Dalforsas, di Kakrafoon, di Solfinian e di tutto l’Ammasso Centrale. – Piacere – azzardò il terrestre. – Io invece vendo software gestionale. Siamo specializzati in provisioning e fatturazione. Dovrei avere una business card da qualche parte. – Non ho finito! – lo zittì l’alieno bicefalo. – Ti trovi sulla Inutile Resistere, incrociatore di classe A, di cui sono Primo Ufficiale. Il nostro raggio-trattore ti ha prelevato per il Sacro Rito Imperiale. – Sacro che? – ripeté il terrestre. Le due teste sbuffarono. – La Flotta Imperiale, prima di saccheggiare un pianeta, offre una possibilità agli abitanti. Il migliore dei nostri guerrieri si batte con un indigeno: se vince, saccheggiamo, distruggiamo e devastiamo spargendo poi sale meteoritico sulle rovine; se perde, rinunciamo all’attacco. La seconda eventualità, tuttavia, non si è mai verificata negli ultimi trecento cicli. – Gli indigeni sono stati tutti sconfitti? – s’informò il terrestre. – Sono stati scuoiati, sventrati, disossati e divorati. Non necessariamente in quest’ordine. – Per Zarquon! – protestò Gargravarr. – Abbiamo chiarito, finalmente? Forza col duello! Il mostro avanzò minaccioso, le enormi chele a stridere sul pavimento metallico. Da qualche parte rullarono tamburi. – Un momento! – Che c’è, ancora? – Perché dovete attaccare la Terra? È una rappresaglia? Che vi abbiamo fatto? Bastablon atteggiò la mandibola sinistra a forma di punto interrogativo. – Nulla. Vi saccheggeremo per procurarci le scorte necessarie al viaggio. Siamo diretti al sistema Carfrax, dove affronteremo la vile Flotta dell’Alleanza di Jajazikstak, nostri nemici ancestrali. – Se avete bisogno di rifornimenti, perché non li chiedete pacificamente? I due alieni lo squadrarono con sospetto. – Chiederli? – Quanto materiale vi serve? Avete una lista? Gargravarr aggrottò le placche cornee che aveva per sopracciglia. – Signor Bastablon? – Non abbiamo niente del genere, ammiraglio. – Proviamo a buttarla giù adesso. – Il terrestre estrasse uno smartphone dal taschino del blazer. – Immagino vi occorra cibo per l’equipaggio delle vostre navi… In quanti siete? – Signor Bastablon? – ripeté Gargravarr. – Non saprei, ammiraglio. Ci siamo contati alla base di Frazfraga, ma da allora abbiamo combattuto su Hunian e su Santraginus. Abbiamo avuto perdite e nuovi arruolati. Per non parlare degli ausiliari di Sirio, che in caduta libera si riproducono per gemmazione. Chi può dire quanti siamo, adesso? L’umano corrugò la fronte. – Moltiplicate l’equipaggio medio di una vostra astronave per il numero totale dei vascelli. Questo potete farlo, no? – Un ufficiale della Quinta Flotta può tutto! – sbraitò Gargravar, piccato. Poi piegò il lungo collo squamato. – Signor Bastablon? Quante navi abbiamo? L’altro si grattò la sommità di entrambe le teste. – Non saprei, ammiraglio. Sono cicli che non riusciamo a completare un censimento. – Tante! – tagliò corto Gargravarr. – Tutte dotate di Emettitori Xantici, Torpedini Neutroniche, Disintegra-effrattori e Gigantosiluri Multipolarizzati! Abbastanza per spazzar via la Flotta dell’Alleanza! – Non riuscite a dirmi quanti siete né quante navi avete – ricapitolò il terrestre. – Sapete almeno che materiale vi occorre? Carburante? Ossigeno? Metalli? – Nel saccheggio ogni guerriero prende ciò che gli serve! – replicò sprezzantemente Gargravarr. – Pazienza se per farlo rade al suolo una civiltà! L’umano appuntò sullo smartphone. – Mi sembra che confondiate il bottino con la gestione delle scorte. Rischiate che le vostre navi rimangano a secco in pieno Spazio. – In effetti, restare a secco è la principale causa di perdita di vascelli nella flotta – borbottò Bastablon. Gargravarr batté i lunghi arti coperti di onori militari. – Signor Bastablon! La smetta di cianciare con questo sotto-essere! Stiamo ritardando il Sacro Rito! – Ammiraglio, le osservazioni del bipede sono interessanti. Forse dovremmo… – Per Zarquon, stiamo facendo aspettare il nostro campione! Frantumasvol il Sadico potrebbe offendersi! Uno schianto sembrò confermare le preoccupazioni dell’ammiraglio. Il terrestre e i due alieni si voltarono. Mulinando le chele, il mostro stava facendo a pezzi la grata metallica che delimitava l’arena. Il colorito di Gargravarr si fece verde pisello. In pochi secondi l’ultimo anello d’acciaio cedette. La bestia, libera, si erse sulle zampe posteriori e caricò i due ufficiali extraterrestri. Gargravarr balzò di lato, sventando per un soffio l’impalamento su uno degli aculei dorsali. – Per Zarquon! – strillò. – Faccia qualcosa, signor Bastablon! – Fermati, Frantumasvol! – gridò l’altro. – Non riconosci il tuo ammiraglio? Il mostro ruggì/barrì/gargarizzò copiosamente. Poi ghermì l’ammiraglio con una chela, lo sollevò a testa in giù e prese a sgranocchiargli gli stivali in pelle di foca-drago di Argabuthon. – Dove kraken sono le guardie? – ululò Gargravarr. – In agitazione sindacale, ammiraglio. Sembra che ci sia stato un problema contabile con gli emolumenti dell’ultimo mega-ciclo. – FACCIA QUALCOSA! – strepitò Gargravarr, mentre il mostro passava a rosicchiargli le ginocchia. Bastablon estrasse con riluttanza un goglattore neuro-crionico. – Mi spiace, purtroppo l’armeria non ha consegnato le cariche narcotizzanti a causa d’un errore di fatturazione. – USI QUEL KRAKEN DI PISTOLA! Bastablon obbedì. Dal goglattore scaturì un lampo. L’ammiraglio e il mostro si congelarono in una composizione azzurrina. Il primo ufficiale assunse un’espressione abbattuta. – Ora, per sbrinare l’ammiraglio, dovrò scoprire su quale nave i cefalopodi della logistica hanno ficcato il microwave termonucleare. Il terrestre tossicchiò. – Si sente bene? Bastablon scosse le due teste. – All’Accademia non si parla mai di quanto è complicato mandare avanti una flotta. C’insegnano a configurare gondole iperluce, a maneggiare torpedini, a manovrare nel subspazio… Ma nessun cadetto viene preparato ad affrontare le rogne vere, santo Zarquon! Il terrestre fece per interloquire. Bastablon lo ignorò, come se da troppo tempo covasse il suo malumore. – La gestione del personale, per esempio. Sui manuali sembra facile. Poi invece scopri che gli astrogatori Rigeliani hanno bisogno di un’atmosfera al 2% di elio, ma che purtroppo in presenza di quel gas i priapoidi di Vega vanno in calore e tentano di accoppiarsi con ogni creatura che gli viene a tiro… Oppure scopri che le truppe Denebiane combattono solo nei giorni previsti dalla loro religione, che però non coincidono con le festività teogoniche dei coscritti di Altair. Pianificare il calendario di una campagna militare è molto più difficile che vincerla, per Zarquon! E non parliamo dei balzelli imperiali. La tassazione del bottino di guerra è di una complessità devastante. Nelle ultime battaglie, metà degli ufficiali non ha potuto combattere perché impegnata a compilare moduli fiscali. Meno male che le truppe dell’Alleanza di Jajazikstak sono scappate alle prime cannonate. – Se posso permettermi… – azzardò il terrestre. Bastablon si scosse. – Che vuoi, bipede? – Il problema è che perdete troppo tempo in questioni che non fanno parte del vostro core business, cioè la guerra. Le attività che lei chiama “le rogne vere”… dovreste esternalizzarle. Il primo ufficiale strinse gli occhi. Tutti e trentadue. – Cioè? – Lasci che le spieghi… … – …e mi hanno liberato prima dell’alba. Il loro “raggio-trattore” mi ha depositato in quella che mi sembrava steppa russa, in realtà i dintorni della Collatina. Ed eccomi qui. Il legale fischiò tra i denti. Aveva un paio di baffi spioventi e radi capelli che battevano in ritirata verso il colletto della camicia. Nell’ufficio echeggiava il ronzio del condizionatore. – Che storia incredibile, ingegnere! Non mi fraintenda, non dubito della sua parola. Ma essere rapito dagli ET… Com’è riuscito a mantenere la calma? L’altro ridacchiò. – Mi creda, quando uno ha condotto progetti informatici nella pubblica amministrazione italiana, dopo c’è ben poco che possa spaventarlo. Tornò serio. – Allora? Riguardo quest’accordo? L’avvocato inforcò le lenti bifocali e s’immerse nel documento. – Se capisco bene, ingegnere, noi prendiamo in carico il loro sistema gestionale, comprese le procedure fiscali, e in cambio otteniamo l’esclusiva della distribuzione dei prodotti extraterrestri sul nostro pianeta. – Diritti commerciali su beni e servizi da tutto l’Impero Galattico – precisò il cinquantenne. – Solo coi simulto-traduttori automatici faremo miliardi. Il legale fischiò di nuovo. – È fantastico. Però… – Cosa la preoccupa? – Non so… Così aiutiamo i tipi dell’Impero. Che succede se gli altri ET, quelli dell’Alleanza, vengono a chiederne conto? Forse era meglio mantenersi neutrali. L’altro sorrise. – I nostri amici alieni sono bellicosi, ne convengo. Però, da ciò che ho visto, gran parte dell’aggressività gli deriva dalle frustrazioni, dallo stress che regna sulle navi dell’Impero. Quando faremo funzionare le loro procedure interne, si calmeranno. E poi, sondando Bastablon, ho capito che su Jajazikstak c’è un disastro organizzativo anche peggiore. Se mai incapperemo in ambasciatori dell’Alleanza… Be’, offriremo un supporto professionale anche a loro. Chissà che, risolvendo i problemi gestionali di entrambi i contendenti, non li spingiamo a far pace. Il viso del legale s’illuminò. – In questo caso, potremo chiedere un compenso molto maggiore. L’altro rise di gusto. – Lo metta a verbale, avvocato. Così fu fatto.

Sull’autore

Francesco Grasso è nato a Messina nel 1966. Ingegnere Elettronico, vive e lavora a Roma. Scrive da più di vent’anni, soprattutto narrativa ma anche saggistica. Autore eclettico, la sua produzione spazia dalla fantascienza al thriller, dal genere horror al fantasy, dal romanzo storico alla parodia e al racconto umoristico. Ha pubblicato una dozzina di romanzi e un centinaio di racconti. È stato curatore di rubriche tematiche su riviste e di antologie di narrativa, tra cui una dedicata al cibo nel futuro. Alcune sue opere sono state tradotte, in inglese e spagnolo, e pubblicate all’estero.

Ha vinto numerosi riconoscimenti letterari, tra cui il premio Urania (2 volte), il premio Cristalli Sognanti, il premio Space Trucker, il premio Cuore di Tenebra, il premio Città di Ciampino, il premio Camuni Narrativa, il premio Argentario, il premio Città di Sarzana. Ha scritto anche sceneggiature cinematografiche, una delle quali è giunta finalista al premio Solinas.