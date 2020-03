Cosa unisce due grandi scienziati come Giovanni Schiaparelli, astronomo e senatore del Regno e Albert Einstein Nobel nel 2021 per la fisica per la scoperta dell’effetto fotoelettrico, ma più noto per aver concepito la Teoria della Relatività Generale: la data di nascita. Entrambi nacquero il 14 marzo. Il primo nel 1835, il secondo nel 1879.

Giorno di nascita che peraltro condividono con un altro grande scienziato Paul Ehrlich, fondatore della chemioterapia.

Ma tornando ai nostri due protagonisti posti uno di fronte all’altro, il primo, Schiaparelli è particolarmente legato a Marte e alla missione ExoMars. Sebbene forse i suoi successi scientifici siano legati alla scoperta dell’origine delle Perseidi, i suoi studi sul Pianeta Rosso restano nella storia, anche grazie ad un equivoco linguistico sul temine Canale.