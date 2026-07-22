È decollata a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX una missione progettata per prolungare la vita operativa di diversi satelliti in orbita geostazionaria. Il veicolo Mission Robotic Vehicle (Mrv) di Northrop Grumman avrà il compito di installare moduli di propulsione su satelliti ormai prossimi a esaurire il carburante, permettendo loro di continuare a operare per diversi anni senza dover essere sostituiti.

Lanciato il 21 luglio dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, l’Mrv viaggia insieme a tre moduli – i Mission Extension Pods – che verranno installati direttamente sui satelliti grazie a due bracci robotici. Una volta raggiunta l’orbita geostazionaria, a circa 36 mila chilometri dalla Terra, il veicolo aggancerà uno alla volta i tre moduli e li fisserà sui satelliti dei primi clienti commerciali: due dell’operatore Intelsat e uno della compagnia australiana Optus.

I moduli non riforniscono i satelliti di carburante. Una volta installati, utilizzano i propri propulsori elettrici per mantenere il satellite nella corretta posizione orbitale e controllarne l’assetto. Secondo Northrop Grumman, ciascun modulo è in grado di prolungare di circa sei anni la vita operativa di un tipico satellite geostazionario per telecomunicazioni.

L’obiettivo è ridurre la necessità di sostituire satelliti ancora perfettamente funzionanti ma ormai privi del propellente necessario per mantenere la propria orbita.

La missione rappresenta anche un’evoluzione rispetto ai precedenti veicoli sviluppati da Northrop Grumman per l’estensione della vita dei satelliti. A differenza delle missioni passate, in cui un veicolo rimaneva agganciato a un solo satellite, l’Mrv potrà installare i moduli su più veicoli nel corso della sua vita operativa, prevista in circa quindici anni. Dopo questa prima dimostrazione, l’azienda prevede di lanciare nuovi moduli da installare su altri satelliti, mantenendo il veicolo robotico permanentemente operativo in orbita.

In apertura: Il 21 luglio un razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato il Mission Robotic Vehicle, un veicolo spaziale della Northrop Grumman destinato alla manutenzione dei satelliti. Crediti: SpaceX.